Москвич в ходе драки сбросил противника с 14-го этажа

В Москве в ходе конфликта мужчина вытолкнул знакомого с 14-го этажа дома.

О несчастном случае сообщает веб-портал Life. По данным издания, инцидент произошел 11 февраля на улице Советской армии. Под окнами одного из многоэтажных жилых домов было обнаружено тело мужчины.

По данным СМИ, между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в драку. В результате один из них столкнул другого с 14-этажа. Потерпевший от полученных травм скончался на месте. Убийца был задержан и уже дал признательные показания. Обстоятельства происшествия устанавливаются.