Происшествия
Источник: Radio New Zealand
07:41, 11 Февраля 2017 Версия для печати

Еще 200 китов выбросились на сушу из-за акулы в Тихом океане

В Новой Зеландии на берег выбросились еще около 200 дельфинов.

Ранее Sobesednik.ru писал о трагическом случае на новозеландском острове Южный, где 10 февраля на берег выбросились более 400 черных дельфинов-гринд. Подоспевшим на помощь волонтерам удалось спасти около 100 особей, остальные погибли.

Как сообщает Radio New Zealand, 11 февраля на берег в районе мыса на севере Южного острова выбросились еще около 200 дельфинов.

Согласно предварительной версии, животных могла испугать акула, ранившая одного из сородичей.

«На теле одного из животных были найдены раны от укусов акулы — не очень большие, довольно маленькие, но свежие», — сообщил сотрудник департамента по охране природных ресурсов Майк Оугл.

По данным СМИ, в настоящее время на побережье находятся несколько сотен волонтеров. Около 100 человек создали живую цепь, чтобы не дать другим китообразным выброситься из воды на сушу.

Другую причину в необычном поведении китообразных увидел руководитель морской программы Всемирного фонда дикой природы Константин Згуровский.

По его мнению, дельфинов могли оглушить подводные акустические системы военных кораблей. Также рассматривается версия того, что животные отравились вредными веществами, загрязнившими океан.

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Соловьева Екатерина

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