Происшествия
Источник: Агентство городских новостей "Москва"
10:49, 10 Февраля 2017 Версия для печати

В Москве глава банка обманул клиента на 540 млн рублей

Председателя правления московского банка подозревают в мошенничестве на 540 миллионов рублей.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в отношении главы ОА «Банк Экономический Союз» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Топ-менеджера подозревают в том, что он выманил у клиента банка 540 миллионов рублей. По данным агентства, подозреваемый предложил потерпевшему заключить договор соинвестирования по строительству гаражного комплекса на Алтуфьевском шоссе.

«Клиент согласился, подписал договор и перечислил на счет фирмы более 540 миллионов рублей. После получения денег работник банка перевел их на свой счет и не исполнил обязательства по договору», – рассказали в полиции.

В настоящий момент подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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