Три человека стали жертвами пожара в жилом доме СВАО

В результате пожара в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы погибли три человек.

Как сообщил ТАСС источник в медицинских кругах столицы, инцидент произошел в ночь на пятницу, 10 февраля, в доме №26 по Путевому проезду в Алтуфьевском районе СВАО. Огонь вспыхнул в одной из квартир на третьем этаже здания.

Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили в горящей квартире тела двух погибших. Еще одного пострадавшего обитателя квартиры пожарным удалось вынести из огня, однако из-за сильного отравления угарным газом и многочисленных ожогов он вскоре скончался в машине скорой помощи.

Таким образом, жертвами пожара стали три человека. Из подъезда дома, где находится сгоревшая квартира, эвакуировали 15 человек. В данный момент возгорание полностью ликвидировано. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, причины пожара устанавливаются.