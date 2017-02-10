Происшествия
Источник: РИА "Новости"
16:31, 10 Февраля 2017 Версия для печати

Снимавшего НИИ с квадрокоптера норвежца задержали в Москве

Служащие Росгвардии задержали гражданина Норвегии за съемку охраняемого объекта в Москве.

Как сообщает РИА «Новости» 10 февраля со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии, в Москве были задержаны двое за съемку охраняемого объекта. Один из задержанных оказался гражданином Норвегии.

Уточняется, что мужчины снимали особо важный научно-исследовательский институт с помощью квадрокоптера «Фантом». Беспилотник над охраняемой зоной заметил старший прапорщик Алексей Трегубов.

Задержанных доставили в службу безопасности НИИ для дальнейших разбирательств.

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Карпухина Мария

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