Подполковника МВД РФ задержали на границе по делу о мошенничестве

Виталий Федосов, подполковник МВД России, был задержан на белорусской границе по делу о мошенничестве.

Как сообщает «Фонтанка» 10 февраля, Федосов был задержан на границе с Белоруссией накануне, 9 февраля, при въезде на территорию России. Ранее в этот же день в отношении Федосова СКР по Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере» и объявил подполковника в федеральный розыск.

Изданию не удалось узнать, в чем именно обвиняют подполковника, однако оно отмечает, что на его деле поставлен гриф «совершенно секретно».

Виталий Федосов занимал должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела «Запад» Главного управления собственной безопасности МВД РФ. Отмечается, что Федосов написал рапорт об увольнении из полиции, после чего ему разрешили отгулять отпуск. Таким образом, Федосов формально является сотрудником полиции до 4 апреля.