Происшествия
Источник: Life
12:52, 10 Февраля 2017 Версия для печати

Мужчина выстрелил в водителя, перегородившего дорогу машиной

В Сети появилось видео, на котором запечатлено как дорожный конфликт перерос в стрельбу.

Издание Life 10 февраля опубликовало запись в видеорегистратора. На записи видно, как хозяев машины, в которой был установлен регистратор, подрезал белый кроссовер. Из кроссовера вышел молодой человек. Навстречу ему из автомобиля вышел пассажир и ударил его.

После этого водитель кроссовера достал из машины монтировку. Далее на записи видно, как водитель автомобиля, на котором установлен видеорегистратор, выстрелил в оппонента и скрылся вместе со своим попутчиком.

Издание отмечает, что видеозапись изучает МВД. Пока неизвестно, в каком регионе произошел инцидент и не является ли заснятое инсценировкой.

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Карпухина Мария

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