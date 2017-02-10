Мужчина выстрелил в водителя, перегородившего дорогу машиной

В Сети появилось видео, на котором запечатлено как дорожный конфликт перерос в стрельбу.

Издание Life 10 февраля опубликовало запись в видеорегистратора. На записи видно, как хозяев машины, в которой был установлен регистратор, подрезал белый кроссовер. Из кроссовера вышел молодой человек. Навстречу ему из автомобиля вышел пассажир и ударил его.

После этого водитель кроссовера достал из машины монтировку. Далее на записи видно, как водитель автомобиля, на котором установлен видеорегистратор, выстрелил в оппонента и скрылся вместе со своим попутчиком.

Издание отмечает, что видеозапись изучает МВД. Пока неизвестно, в каком регионе произошел инцидент и не является ли заснятое инсценировкой.