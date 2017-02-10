МЧС ищет выживших под завалами рухнувшего дома в Омске

В Омске в результате обрушения аварийного жилого дома могли пострадать люди.

Как рассказали ТАСС в прокуратуре Омской области, несчастный случай произошел около 14:30 по местному времени в одном из домов областного центра. Очевидцы сообщили, что рухнул двухэтажный жилой дом по адресу 2-ой Путевой переулок, 4, построенный в 1954 году и считавшийся аварийным. По данным агентства, это здание расселили еще в октябре прошлого года. Однако свидетели трагедии утверждают, что под завалами могут находиться один или два человека, которые занимались незаконным разбором строительных конструкций.

В данный момент на месте ЧП работают спасатели и полиция, ведется разбор завалов. Искать людей спасателям помогают кинологи с собаками.

Прокуратура проводит проверку организации сноса и охраны аварийного здания.