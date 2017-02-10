Происшествия
Источник: Life
16:01, 10 Февраля 2017 Версия для печати

50-летнюю женщину зажало между авто и остановкой в Петербурге

В Санкт-Петербурге иномарка сбила пожилую женщину, стоявшую на остановке.

Как сообщает веб-портал Life, трагедия произошла около 15:00 10 февраля в районе дома №4 на Богатырском проспекте в Приморском районе Северной столицы.

Серебристый «Форд фокус» на полном ходу врезался в остановку общественного транспорта. Удар был такой силы, что от остановки буквально ничего не осталось – она оказалась полностью разрушена. В момент столкновения поблизости находилась 50-летняя женщина. Пострадавшая оказалась зажата между машиной остановочным павильоном. Прибывшие на место ЧП спасатели освободили женщину, она была госпитализирована. В настоящий момент состояние пациентки врачи оценивают как тяжелое.

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