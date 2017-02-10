Происшествия
Источник: Radio New Zealand
07:50, 10 Февраля 2017 Версия для печати

300 китов выбросились на берег и погибли в Новой Зеландии

В Новой Зеландии более 400 китов по неизвестным причинам выбросились на берег.

Как передает радиостанция Radio New Zealand, инцидент произошел на Южном острове Новой Зеландии. Более 400 черных дельфинов выбросились на берег, в результате около 300 животных погибло. В операции по спасению китов принимали участие профессиональные спасатели и волонтеры. Благодаря их усилиям удалось вернуть в море около 100 особей.

Как отмечает СМИ, спасенные киты все еще находятся в бухте неподалеку от берега, существуют опасения, что они могут вновь выброситься на сушу.

На месте инцидента работают спасатели. Они помогают животным найти правильное направление и выйти в открытое море.

По данным радиостанции, данный случай является одним из самых массовых случаев гибели морских млекопитающих за всю историю наблюдений. Причины, по которым киты в Новой Зеландии периодически выбрасываются на берег, пока не известны

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Соловьева Екатерина

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