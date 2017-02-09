В Уфе ребенок вырыл снежный тоннель и погиб под завалами

В Башкортостане школьник погиб после того, как на него обрушился снежный тоннель.

Как сообщает веб-портал Life со ссылкой источник в правоохранительных органах Башкирии, несчастный случай произошел в поселке Тимашево Орджоникидзевского района Уфы. Во время игры со сверстниками 11-летний мальчик по имени Динар трагически погиб под снежным завалом.

По данным источника сайта, во дворе дома, где играли дети, после чистки дорог коммунальщиками образовалась большая снежная горка. Несколько мальчиков выкопали в ней тоннель и полезли внутрь. Один из детей застрял в тоннеле и не смог выбраться, его завалило снегом.

Очевидцы трагедии вызвали спасателей, однако спасти ребенка им не удалось. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть мальчика.

Следователи осматривают место происшествия, по итогам проверки будет назначена судебно-медицинская экспертиза и установлена точная причина смерти.