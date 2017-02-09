В Сибири уборщица хотела сбыть полкило героина, найдя его в снегу

Полиция Новосибирска задержала школьную уборщицу за попытку незаконного оборота наркотиков.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД РФ по Новосибирской области, сотрудники полиции в Ленинском районе Новосибирска задержали уборщицу местной школы, которая подозревается в незаконном обороте наркотиков.

По данным правоохранителей, женщина 1986 года рождения была задержана с поличным, когда пыталась забрать спрятанную «закладку» с 525 граммами героина. Наркотики полицейские обнаружили закопанными в снегу в пакете из-под семечек.

По предварительной информации, задержанная купила героин, планируя в дальнейшем перепродать его. Отмечается, что подозреваемая ранее не судима и не находилась под наблюдением полиции.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют личности преступников, которым удалось передать уборщице героин, устанавливаются каналы поставки наркотика в Новосибирск.