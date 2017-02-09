Происшествия
Источник: РИА "Новости"
09:57, 09 Февраля 2017 Версия для печати

В Сибири уборщица хотела сбыть полкило героина, найдя его в снегу

Полиция Новосибирска задержала школьную уборщицу за попытку незаконного оборота наркотиков.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД РФ по Новосибирской области, сотрудники полиции в Ленинском районе Новосибирска задержали уборщицу местной школы, которая подозревается в незаконном обороте наркотиков.

По данным правоохранителей, женщина 1986 года рождения была задержана с поличным, когда пыталась забрать спрятанную «закладку» с 525 граммами героина. Наркотики полицейские обнаружили закопанными в снегу в пакете из-под семечек.

По предварительной информации, задержанная купила героин, планируя в дальнейшем перепродать его. Отмечается, что подозреваемая ранее не судима и не находилась под наблюдением полиции.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют личности преступников, которым удалось передать уборщице героин, устанавливаются каналы поставки наркотика в Новосибирск.

читайте также:Птаха
Птаха: Почему наркотики ищут только у рэперов?
Кто за чей счет пиарится и что говорят сами рэп-исполнители о пропаганде наркотиков, разбирался Sobesednik.ru »

читайте также:В России стали меньше потреблять алкоголя?
Потребление алкоголя в РФ замещают наркотиками и контрафактом
Sobesednik.ru узнал у директора Института наркологического здоровья Олега Зыкова, правда ли в России стали меньше пить »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Илья Пономарев: В Киеве беглым россиянам рады не все
10:07, 09 Февраля 2017
Оппозиционный экс-депутат депутат Илья Пономарёв рассказал Sobesednik.ru о бегстве Максаковой и Вороненкова в Украину
»
Александр Беленький: Жаль Поветкина – виноват не он, а команда
07:08, 09 Февраля 2017
Эксперт по боксу Александр Беленький поделился Sobesednik.ru своим мнением о неудачной допинг-пробе Поветкина
»
Ирина Тонева: В моей сольной карьере музыканты говорят "Делай проще!"
06:07, 09 Февраля 2017
Корреспонденты Sobesednik.ru выяснили подробности конфликта в группе «Фабрика»
»