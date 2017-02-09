Происшествия
Источник: РЕН ТВ
11:12, 09 Февраля 2017 Версия для печати

В Щелкове старушка ночью ушла из больницы и замерзла в снегу

В Подмосковье на территории больницы нашли тело престарелой женщины, которая ночью покинула палату и не вернулась.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Якутске пожилой пациент дома престарелых умер от переохлаждения после того, как всю ночь при 40-градусном морозе провел на пороге учреждения. Когда мужчина вернулся с прогулки, ему никто не открыл, и он не смог попасть внутрь.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, похожий несчастный случай произошел в подмосковном городе Щелково в ночь на 9 февраля. 83-летняя женщина была найдена мертвой в нескольких метрах от Щелковской клинической больницы №1. Как рассказала журналистам дочь погибшей, ее мать среди ночи по неизвестным причинам покинула свою палату и вышла из больничного корпуса на мороз. Тело пенсионерки в снегу утром следующего дня нашел больничный охранник.

Когда дочь пенсионерки узнала, что ее мать пропала, то немедленно заявила об этом в полицию. «Оперуполномоченному позвонили из дежурной части, сообщив, что у них есть информация из больницы, что она нашлась и находится в отделении. Как только мы с мужем подъехали, позвонил брат, и сообщил, что она умерла», — рассказала дочь погибшей женщины.

Камеры наружного наблюдения запечатлели, как старушка, увязая в сугробах, медленно движется по территории медицинского учреждения.

Сейчас родные умершей пытаются установить причины, по которым она решила покинуть больницу. По словам дочери пенсионерки, та попросила охранника выпустить ее на улицу, и тот выполнил ее просьбу, а позже заявил родным пациентки, что не знает, «кто приходит, кто уходит», передает телеканал.

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