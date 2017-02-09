Трое погибли в ДТП после лобового столкновения авто в Подмосковье

Утром 9 февраля на Минском шоссе столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП погибли трое человек.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГУ МВД по Московской области, столкновение произошло в 7:55 утра в четверг на 105 км Минского шоссе. «По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Pajero выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Volkswagen, Toyota и лобовое столкновение с Audi, — сказал собеседник агентства. — Погибли водитель и пассажир Audi, а также водитель Mitsubishi».

Причины ДТП выясняются.