Происшествия
Источник: Агентство городских новостей «Москва»
10:27, 09 Февраля 2017 Версия для печати

Трое погибли в ДТП после лобового столкновения авто в Подмосковье

Утром 9 февраля на Минском шоссе столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП погибли трое человек.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГУ МВД по Московской области, столкновение произошло в 7:55 утра в четверг на 105 км Минского шоссе. «По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Pajero выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Volkswagen, Toyota и лобовое столкновение с Audi, — сказал собеседник агентства. — Погибли водитель и пассажир Audi, а также водитель Mitsubishi».

Причины ДТП выясняются.

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Карпухина Мария

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