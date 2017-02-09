Такси протаранило микроавтобус и два автомобиля в ЮВАО

Утром 9 февраля в Лефортовском тоннеле образовалась пробка из-за столкновения четырех автомобилей.

Как сообщает Life, ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в ЮВАО столицы.

По словам очевидцев, на месте аварии, виновником которой было такси, образовалась пробка.

«Такси протаранило микроавтобус, развернулось и задело два автомобиля», — приводит Life слова очевидца.

Сейчас две из трёх полос движения в тоннеле перекрыты. На месте работают сотрудники ДПС и скорой помощи, информация о пострадавших уточняется.