Преступник с травматикой обстрелял прохожего и полицию в ЮВАО

На юго-востоке Москвы преступник расстрелял мужчину из травматического оружия и оказал сопротивление полиции.

Как сообщает веб-издание Life, инцидент произошел ночью 9 февраля в одном из гаражных комплексов Москвы. Неизвестный преступник обстрелял 32-летнего москвича из травматического пистолета. Пострадавший получил два ранения в ногу.

На место преступления прибыла полиция, однако задержать злоумышленника удалось не сразу — он решил оказать сопротивление правоохранителям. Мужчина сделал несколько выстрелов в сторону полицейских. В итоге стражи порядка схватили преступника.

Раненый житель Москвы был госпитализирован в одну из столичных больниц и прооперирован.