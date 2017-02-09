Происшествия
Источник: Life
17:13, 09 Февраля 2017 Версия для печати

Преступник с травматикой обстрелял прохожего и полицию в ЮВАО

На юго-востоке Москвы преступник расстрелял мужчину из травматического оружия и оказал сопротивление полиции.

Как сообщает веб-издание Life, инцидент произошел ночью 9 февраля в одном из гаражных комплексов Москвы. Неизвестный преступник обстрелял 32-летнего москвича из травматического пистолета. Пострадавший получил два ранения в ногу.

На место преступления прибыла полиция, однако задержать злоумышленника удалось не сразу — он решил оказать сопротивление правоохранителям. Мужчина сделал несколько выстрелов в сторону полицейских. В итоге стражи порядка схватили преступника.

Раненый житель Москвы был госпитализирован в одну из столичных больниц и прооперирован.

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