Неизвестный зарезал водителя такси на юге Москвы

Вечером 8 февраля полиция обнаружила таксиста с колото-резаным ранением в машине на Варшавском шоссе.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову, полицейские обнаружили 44-летнего водителя такси в машине на проезжей части Варшавского шоссе. На теле пострадавшего была одна колото-резаная рана.

Прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации мужчины, однако по дороге в больницу он скончался.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.