Происшествия
Источник: РИА «Новости»
09:02, 09 Февраля 2017 Версия для печати

Неизвестный зарезал водителя такси на юге Москвы

Вечером 8 февраля полиция обнаружила таксиста с колото-резаным ранением в машине на Варшавском шоссе.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову, полицейские обнаружили 44-летнего водителя такси в машине на проезжей части Варшавского шоссе. На теле пострадавшего была одна колото-резаная рана.

Прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации мужчины, однако по дороге в больницу он скончался.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Карпухина Мария

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