Происшествия
Источник: Агентство городских новостей «Москва»
12:56, 09 Февраля 2017 Версия для печати

Неизвестный проник в храм в Москве через окно и украл сейф

Злоумышленник ночью проник в Храм блаженной Матроны Московской и украл оттуда сейф с деньгами и украшения.

О краже агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах 9 февраля. Уточняется, что преступник проник в храм, находящийся на улице Софьи Ковалевской в Дмитровском районе САО Москвы. Неизвестный украл сейф, в котором находились 65 тысяч рублей, и украшения.

Агентство отмечает, что по данному адресу находится Храм блаженной Матроны Московской.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Карпухина Мария

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