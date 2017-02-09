Неизвестный проник в храм в Москве через окно и украл сейф

Злоумышленник ночью проник в Храм блаженной Матроны Московской и украл оттуда сейф с деньгами и украшения.

О краже агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах 9 февраля. Уточняется, что преступник проник в храм, находящийся на улице Софьи Ковалевской в Дмитровском районе САО Москвы. Неизвестный украл сейф, в котором находились 65 тысяч рублей, и украшения.

Агентство отмечает, что по данному адресу находится Храм блаженной Матроны Московской.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.