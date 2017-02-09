Генерал-майор Минобороны пострадал в ДТП с четырьмя авто в ЦАО

В результате столкновения четырех иномарок в центре Москвы пострадал сотрудник Минобороны.

Как сообщает Life со ссылкой на очевидцев события, авария с участием автомобиля Минобороны произошла утром 9 февраля при выезде с Третьего транспортного кольца на Бутырскую улицу в ЦАО столицы. Такси марки Hyundai врезалось в такси Skoda, также в аварии столкнулись два автомобиля Toyota Camry. По данным портала, один из автомобилей принадлежит Министерству обороны РФ. В салоне машины на пассажирском кресле находился 49-летний генерал-майор.

Военный оказался единственным пострадавшим в аварии и отделался легким ранением — у него рассечена бровь. Прибывшие на место врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили. Личность пострадавшего не раскрывается по служебным причинам.