Дизайнер из СНГ напал с ножом на москвичку в лифте

В лифте жилого дома на юге Москвы мужчина с ножом напал на несовершеннолетнюю девушку.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГСУ СКР по Москве Юлию Иванову, мужчина с ножом напал на несовершеннолетнюю девушку в лифте в жилом доме на Балаклавском проспекте. Он обыскал карманы ее куртки, а когда лифт остановился на одном из этажей, девушке удалось вырваться из кабины.

Иванова отметила, что подозреваемый в нападении задержан, а здоровью девушки ничто не угрожает.

Другой источник агентства добавил, что мужчина приехал в Москву из СНГ и работает дизайнером.