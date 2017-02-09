Происшествия
Источник: РИА «Новости»
10:16, 09 Февраля 2017 Версия для печати

Дизайнер из СНГ напал с ножом на москвичку в лифте

В лифте жилого дома на юге Москвы мужчина с ножом напал на несовершеннолетнюю девушку.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГСУ СКР по Москве Юлию Иванову, мужчина с ножом напал на несовершеннолетнюю девушку в лифте в жилом доме на Балаклавском проспекте. Он обыскал карманы ее куртки, а когда лифт остановился на одном из этажей, девушке удалось вырваться из кабины.

Иванова отметила, что подозреваемый в нападении задержан, а здоровью девушки ничто не угрожает.

Другой источник агентства добавил, что мужчина приехал в Москву из СНГ и работает дизайнером.

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Карпухина Мария

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