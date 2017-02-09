Арендованный Bentley московского банкира обокрали на 700 тысяч

Из арендованного председателем правления одного из банков Москвы Bentley украли портфель с деньгами.

Как сообщил источник агентства городских новостей «Москва» 9 февраля, в полицию обратился 41-летний председатель правления одного из московских банков. «Он рассказал, что неизвестный украл из его арендованного автомобиля Bentley кожаный портфель с деньгами и документами. Ущерб составил почти 700 тысяч рублей», — сказал источник.

Он отметил, что потерпевший припарковал автомобиль на улице Пресненский Вал, зашел в магазин, а когда вернулся, увидел, что машина снята с сигнализации и внутри нет его портфеля.

По данным Life, потерпевший оказался банкиром Мирланом Ташметовым. Издание пишет, что вор украл его портфель стоимостью 200 тысяч рублей, а также наличные деньги в размере 7,5 тысячи долларов.