Происшествия
Источник: Российские СМИ
15:43, 09 Февраля 2017 Версия для печати

Арендованный Bentley московского банкира обокрали на 700 тысяч

Из арендованного председателем правления одного из банков Москвы Bentley украли портфель с деньгами.

Как сообщил источник агентства городских новостей «Москва» 9 февраля, в полицию обратился 41-летний председатель правления одного из московских банков. «Он рассказал, что неизвестный украл из его арендованного автомобиля Bentley кожаный портфель с деньгами и документами. Ущерб составил почти 700 тысяч рублей», — сказал источник.

Он отметил, что потерпевший припарковал автомобиль на улице Пресненский Вал, зашел в магазин, а когда вернулся, увидел, что машина снята с сигнализации и внутри нет его портфеля.

По данным Life, потерпевший оказался банкиром Мирланом Ташметовым. Издание пишет, что вор украл его портфель стоимостью 200 тысяч рублей, а также наличные деньги в размере 7,5 тысячи долларов.

читайте также:Вторая половина ночи – самое опасное время для вашей машины
Чтобы "ласточку" не украли. Секреты профессиональных автоугонщиков
Sobesednik.ru выяснил, как лучше всего защитить автомобиль от угона »

читайте также:Первый кандидат в наводчики – уборщица
Квартирные кражи: как работают "наводчики"
Sobesednik.ru рекомендует относиться внимательнее к найму обслуги, среди которой часто встречаются наводчики воров »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

10 особенностей в развитии первенцев, выявленные наукой
16:23, 09 Февраля 2017
Эксперты назвали 10 удивительных фактов, связанных с развитием первенцев, которые доказаны научно
»
"Иванушка" Кирилл накормил Ходченкову винегретом
14:52, 09 Февраля 2017
Роскошную вечеринку устроил Кирилл Туриченко по случаю своего 34-го дня рождения, узнал Sobesednik.ru
»
Когда ЦБ прекратит массово отзывать лицензии у банков?
14:03, 09 Февраля 2017
Экономист Игорь Николаев объяснил, почему оздоровление банковского сектора в России произойдет лишь через три года.
»