В Нигерии ищут семь похищенных пиратами российских моряков

Посольство России в Нигерии сообщило о похищении семи российских моряков и украинца с судна BBC Caribbean.

На своей странице в Твиттере посольство России в Нигерии обратилось к местным властям с просьбой помочь найти похищенных российских моряков.

«В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно BBC Caribbean. С борта подвергшегося пиратскому нападению судна BBC Caribbean похищены семь граждан России и гражданин Украины, — говорится в сообщениях посольства. — В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных».

По информации российских СМИ, пираты на моторной лодке напали на моряков около нефтяного терминала в районе дельты реки Нигер.

В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно «BBC Caribbean». — Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) 7 февраля 2017 г.

С борта подвергшегося пиратскому нападению судна «BBC Caribbean» похищены семь граждан России и гражданин Украины. — Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) 7 февраля 2017 г.