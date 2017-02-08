Происшествия
Источник: Twitter посольства РФ в Нигерии
14:07, 08 Февраля 2017 Версия для печати

В Нигерии ищут семь похищенных пиратами российских моряков

Посольство России в Нигерии сообщило о похищении семи российских моряков и украинца с судна BBC Caribbean.

На своей странице в Твиттере посольство России в Нигерии обратилось к местным властям с просьбой помочь найти похищенных российских моряков.

«В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно BBC Caribbean. С борта подвергшегося пиратскому нападению судна BBC Caribbean похищены семь граждан России и гражданин Украины, — говорится в сообщениях посольства. — В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных».

По информации российских СМИ, пираты на моторной лодке напали на моряков около нефтяного терминала в районе дельты реки Нигер.

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Карпухина Мария

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