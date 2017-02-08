У борца Бисолта Дециева украли 40 тыс. рублей и документы в ЮВАО

Четырёхкратного чемпиона мира и многократного победителя турниров СССР Бисолта Дециева ограбили в хостеле в ЮВАО столицы.
Как сообщает Life, преступление произошло в хостеле «Ромашка» на улице 4-я Кабельная в районе Лефортово на юго-востоке Москвы.
Злоумышленники похитили у Дециева сумку с документами и деньгами. Сообщается, что ущерб составил около 40 тысяч рублей.
Известно также, что преступники ограбили и несовершеннолетних спортсменов, которых Бисолт Дециев привез на соревнования в столицу.
Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Кража».