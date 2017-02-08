Происшествия
Источник: Life
14:37, 08 Февраля 2017 Версия для печати

У борца Бисолта Дециева украли 40 тыс. рублей и документы в ЮВАО

Четырёхкратного чемпиона мира и многократного победителя турниров СССР Бисолта Дециева ограбили в хостеле в ЮВАО столицы.

Как сообщает Life, преступление произошло в хостеле «Ромашка» на улице 4-я Кабельная в районе Лефортово на юго-востоке Москвы.

Злоумышленники похитили у Дециева сумку с документами и деньгами. Сообщается, что ущерб составил около 40 тысяч рублей.

Известно также, что преступники ограбили и несовершеннолетних спортсменов, которых Бисолт Дециев привез на соревнования в столицу.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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Седова Анастасия

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