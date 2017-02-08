Происшествия
07:19, 08 Февраля 2017 Версия для печати

Труп участника "Своей игры" Андрея Жданова нашли его родные

7 февраля в квартире в Тольятти было найдено тело известного участника телешоу «Своя игра» Андрея Жданова.

Как пишет ТАСС, Жданов был найден мертвым в своей квартире. «Тело Жданова было обнаружено его родными сегодня в его квартире в Тольятти. Никаких внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено», — сказали агентству в правоохранительных органах Самарской области.

В МВД по Самарской области в разговоре с агентством сообщили, что труп мужчины был найден около 10 утра по местному времени (9 утра по Москве) без внешних признаков насильственной смерти. Данные о личности покойного в МВД не уточнили.

Там также отметили, что причину смерти установят в ходе судмедэкспертизы.

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Карпухина Мария

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