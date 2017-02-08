Происшествия
Источник: РИАМО
09:29, 08 Февраля 2017 Версия для печати

Неизвестные взломали гараж и украли Mercedes-Benz за 9 млн в САО

Неизвестные угнали автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 9 миллионов рублей из гаража на севере Москвы.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на дежурного ГУ МВД по Москве, автомобиль был припаркован в гараже на улице Зорге Хорошевского района САО Москвы. Сообщение о краже поступило в полицию в ночь на 8 февраля.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в период с 12:00 21 января по 22:00 6 февраля неизвестный, взломав ворота гаража по указанному адресу, совершил кражу автомобиля Mercedes-Benz АМG 63 и скрылся, — сказали в ведомстве. — Материальный ущерб составил около 9 миллионов рублей».

В МВД добавили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Карпухина Мария

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