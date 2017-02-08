Происшествия
Источник: Российские СМИ
10:05, 08 Февраля 2017 Версия для печати

Командир батальона "Сомали" Гиви погиб в результате теракта в ДНР

Минобороны самопровозглашенной ДНР заявило о гибели Михаила Толстых, командира батальона «Сомали».

Как сообщает РИА «Новости» 8 февраля со ссылкой на представителя Минобороны Донецкой народной республики, Михаил Толстых, известный под именем Гиви, погиб утром 8 февраля в результате теракта.

«Это продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса», — считают в ведомстве.

По данным «Интерфакса», теракт произошел в кабинете Толстых.

В Минобороны также призвали жителей ДНР сохранять спокойствие и сообщать о подозрительных лицах в органы госбезопасности.

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