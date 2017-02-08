Происшествия
Источник: Общественное радио
10:33, 08 Февраля 2017 Версия для печати

15 мужчин в масках разгромили посвященную Майдану выставку

В Киеве неизвестные ворвались в Центр визуальной культуры и уничтожили выставку «Утраченная возможность».

Как сообщает радиостанция «Общественное радио» 8 февраля со ссылкой на сотрудницу центра, злоумышленники уничтожили все работы на выставке. «Уничтожили даже наш обогреватель. Все это время мы вызывали полицию, но она приехала через полчаса», — цитирует радиостанция сотрудницу.

Отмечается, что в погроме участвовали пятнадцать крепких мужчин в масках, которые также избили сотрудника галереи.

Выставка «Утраченная возможность» художника Давида Чичкана посвящена положению в Украине после Майдана. «По мнению автора, Майдан для украинского общества — это упущенная возможность осуществить социальную революцию», — добавила радиостанция.

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