Происшествия
Источник: ТАСС
15:47, 07 Февраля 2017 Версия для печати

В Якутске старик умер от холода у дверей дома престарелых

В Якутии пожилой мужчина замерз до смерти на крыльце дома-интерната престарелых и инвалидов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Республике Саха (Якутия), трагический случай произошел 5 февраля с одним из пациентов дома-интерната инвалидов и престарелых в Якутске.

Вечером престарелый мужчина вышел на прогулку, а когда вернулся, двери учреждения были закрыты.

«По данным следствия, мужчина не сумел попасть внутрь и сел на крыльцо, где скончался, предварительно, из-за низкой температуры воздуха», – сообщили в СК.

Тело пациента возле двери интерната на следующее утро обнаружила сотрудница учреждения.

Про факту инцидента возбуждено уголовное по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства происшествия расследуются.

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