В САО четверо воров украли у москвича сумку с 10 млн рублей

На севере столицы неизвестные преступники похитили у мужчины сумку с крупной суммой наличных.

Как сообщили порталу Life в столичном управлении МВД, инцидент произошёл в ночь на 7 февраля на улице Зеленоградской в САО. Неизвестные злоумышленники ограбили 46-летнего москвича, угрожая ему пистолетом. По данным полиции, преступников было четверо. Они вырвали из рук потерпевшего сумку с деньгами и скрылись. Как сообщает Life, в похищенной сумке лежало 10 миллионов рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ведется розыск преступников.