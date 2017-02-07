Происшествия
Источник: Life
07:57, 07 Февраля 2017 Версия для печати

В САО четверо воров украли у москвича сумку с 10 млн рублей

На севере столицы неизвестные преступники похитили у мужчины сумку с крупной суммой наличных.

Как сообщили порталу Life в столичном управлении МВД, инцидент произошёл в ночь на 7 февраля на улице Зеленоградской в САО. Неизвестные злоумышленники ограбили 46-летнего москвича, угрожая ему пистолетом. По данным полиции, преступников было четверо. Они вырвали из рук потерпевшего сумку с деньгами и скрылись. Как сообщает Life, в похищенной сумке лежало 10 миллионов рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ведется розыск преступников.

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Соловьева Екатерина

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