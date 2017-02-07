Происшествия
Источник: Life
07:45, 07 Февраля 2017 Версия для печати

В парке СЗАО маньяк с ножом напал на подростка по пути в школу

На северо-западе Москвы мужчина с ножом напал на школьника и ранил его.

Как сообщает веб-издание Life, инцидент произошел в одном из парков в районе станции метро «Щукинская» в районе Щукино Северо-Западного административного округа столицы.

Утром 16-летний ученик девятого класса шел через парк, направляясь на занятия в школу. Внезапно на подростка набросился незнакомый мужчина, вооруженный ножом. К счастью, школьнику удалось сбежать от преступника. Однако тот успел нанести ему легкое ранение. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи обнаружили, что у пострадавшего порезана рука, и оказали ему необходимую помощь на месте. От госпитализации школьник отказался.

В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого в нападении. Пострадавший смог описать преступника: по его словам, это мужчина 25-30 лет, его рост около 175–180 см, он был одет в черную куртку с капюшоном, лицо скрывал шарф.

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