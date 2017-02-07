У инвалида остановилось сердце на рейсе Екатеринбург – Тбилиси

Во время полета из Екатеринбурга в Тбилиси на борту авиалайнера скончался пассажир с инвалидностью.

Как сообщает ТАСС, несчастный случай произошел вечером 6 февраля на борту самолета А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшего рейс Екатеринбург – Тбилиси. В пресс-службе перевозчика рассказали, что в салоне аэробуса находился мужчина с ограниченными возможностями здоровья, которому внезапно стало плохо. Это случилось, когда самолет пролетал над Дагестаном.

Сопровождающий пассажира сообщил экипажу, что у его подопечного отсутствует дыхание и пульс. Когда самолет приземлился в Тбилиси, в аэропорту ожидала бригада врачей. Однако спасти пассажира медикам не удалось, они констатировали его смерть.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту смерти пассажира.