Происшествия
Источник: ТАСС
10:29, 07 Февраля 2017 Версия для печати

У инвалида остановилось сердце на рейсе Екатеринбург – Тбилиси

Во время полета из Екатеринбурга в Тбилиси на борту авиалайнера скончался пассажир с инвалидностью.

Как сообщает ТАСС, несчастный случай произошел вечером 6 февраля на борту самолета А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшего рейс Екатеринбург – Тбилиси. В пресс-службе перевозчика рассказали, что в салоне аэробуса находился мужчина с ограниченными возможностями здоровья, которому внезапно стало плохо. Это случилось, когда самолет пролетал над Дагестаном.

Сопровождающий пассажира сообщил экипажу, что у его подопечного отсутствует дыхание и пульс. Когда самолет приземлился в Тбилиси, в аэропорту ожидала бригада врачей. Однако спасти пассажира медикам не удалось, они констатировали его смерть.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту смерти пассажира.

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