Тело убитой мурманчанки в ковре больше месяца лежало у ее дома

В Мурманской области под окнами дома обнаружили тело женщины, завернутое в ковер.

Как сообщает веб-портал Life, в конце декабря прошлого года в поселке Коашва Мурманской области произошло убийство. По данным следователей, между 52-летней местной жительницей и ее 47-летним сожителем произошел конфликт, который перерос в поножовщину. В порыве ярости мужчина схватил нож и ударил любовницу. От полученных травм она скончалась на месте. Убийца покинул квартиру, однако через несколько дней вернулся, желая скрыть следы преступления и избавиться от трупа. Злоумышленник завернул тело женщины в ковер и сбросил его из окна квартиры в глубокий сугроб. Как выяснили правоохранители, позже он собирался отнести тело в лес и там закопать. Однако ему это не удалось, и тело более месяца пролежало в сугробе под окнами пятиэтажки, где жила погибшая.

Родные женщины заявили в полицию о ее пропаже, и правоохранители приступили к поискам. В ходе допроса ее сожитель признался в содеянном и показал, где лежит тело.

Как сообщили в СУ СКР по Мурманской области, в отношении преступника возбуждено уголовное дело об убийстве. В настоящее время он пребывает в следственном изоляторе в городе Апатиты. Расследование уголовного дела продолжается.