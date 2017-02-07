На Урале муфтий попал в больницу после ДТП с "Тойотой"

Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев попал в аварию под Челябинском.

Как сообщает издание «Южноуральская панорама» со ссылкой на одного из участников аварии, ДТП произошло вечером 6 февраля на 14-м километре трассы Челябинск — Новосибирск. Автомобиль марки Skoda, в котором находился муфтий Челябинской и Курганской области Ринат Раев, на выезде из Челябинска столкнулся с «Тойотой». В результате аварии водитель «Тойоты» погиб на месте, еще трое человек, включая муфтия, получили ранения.

По данным издания, Раев был госпитализирован в одну из местных больниц. Состояние пострадавшего стабильно и не вызывает опасений, однако врачи рекомендуют ему пока не покидать стационар. По данным местного Минздрава, в настоящий момент он находится в отделении травматологии.

Эту информацию подтвердил руководитель администрации Центрального духовного управления мусульман по Челябинской области Марат Сабиров, находившийся в одной машине с муфтием.

«Мы сейчас находимся в больнице, у меня переломы, у Рината Афраемовича состояние лучше», – сообщил Сабиров. В региональном минздраве сообщили, что в настоящее время Раев находится в отделении травматологии.

Также в больнице находится пассажирка «Тойоты». По данным СМИ, виновником ДТП стал водитель японской иномарки, выехавший на встречную полосу.