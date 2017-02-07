Происшествия
Источник: ТАСС
11:30, 07 Февраля 2017 Версия для печати

На Камчатке пациент умер, восемь часов прождав ленивого врача

В Камчатском крае скончался мужчина, которого почти восемь часов не осматривали врачи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ, инцидент произошел Пенжинском районе Камчатского края. Из-за халатности врачей местной больницы скончался мужчина, пожаловавшийся на сильные боли в животе.

По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по региону Елены Матафоновой, пациента доставили в отделение врача общей практики села Манилы. Однако осмотра мужчине пришлось ждать в течение семи с половиной часов, поскольку врач отказалась идти на работу, чтобы осмотреть больного.

«Мужчина почти восемь часов лежал под присмотром медсестры. Только на следующий день больной был осмотрен специалистами, через два дня мужчина скончался», – сообщила Матафонова.

По словам главы регионального Минздрава Татьяны Лемешко, отказавшаяся помочь пациенту врач уже уволена «в связи с невыполнением своих должностных обязанностей». По факту инцидента СК проводит проверку, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение.

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