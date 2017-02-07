Происшествия
Источник: Life
08:50, 07 Февраля 2017 Версия для печати

Авто группы быстрого реагирования "разрубил" столб в Петербурге

В Санкт-Петербурге в результате аварии с участием автомобиля группы быстрого реагирования погиб водитель.

Как сообщает Life, страшное ДТП произошло около 2:30 во вторник, 7 февраля, на Краснофлотском шоссе в Петродворцовом районе Северной столицы. Автомобиль марки «Форд», который использовала группа быстрого реагирования, на высокой скорости влетел в столб. В результате мощного удара машину буквально разрезало на две части. Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте. Пассажиров в момент аварии в салоне машины не было.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Соловьева Екатерина

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