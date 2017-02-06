Происшествия
Источник: Российские СМИ
14:27, 06 Февраля 2017 Версия для печати

Владельца частной клиники в Москве избили до смерти

Вечером 5 февраля прохожие обнаружили на Малой Филевской улице истекающего кровью мужчину.

Как сообщают «Вести.ru», 58-летнего избитого мужчину обнаружили на Малой Филевской улице в районе Фили-Давыдково ЗАО Москвы. Прибывшие на место происшествия сотрудники «скорой» диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму.

Спасти мужчину не удалось: по дороге в больницу он скончался.

По данным Life, погибший был владельцем частной клиники, а к его избиению причастны двое мужчин. Отмечается, что очевидец заснял избиение.

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Карпухина Мария

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