Владельца частной клиники в Москве избили до смерти

Вечером 5 февраля прохожие обнаружили на Малой Филевской улице истекающего кровью мужчину.

Как сообщают «Вести.ru», 58-летнего избитого мужчину обнаружили на Малой Филевской улице в районе Фили-Давыдково ЗАО Москвы. Прибывшие на место происшествия сотрудники «скорой» диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму.

Спасти мужчину не удалось: по дороге в больницу он скончался.

По данным Life, погибший был владельцем частной клиники, а к его избиению причастны двое мужчин. Отмечается, что очевидец заснял избиение.