Происшествия
Источник: Life
12:42, 06 Февраля 2017 Версия для печати

В Коме дети убили 12-летнего сверстника и закопали тело в снегу

В Коми в лесу обнаружили тело 12-летнего школьника, в убийстве которого подозреваются двое его сверстников.

Как сообщает веб-портал Life, 3 февраля 12-летний мальчик из поселка Елецкий Республики Коми вышел из школы после уроков и не вернулся домой. Семья школьника заявила в полицию о его пропаже, правоохранители начали поиски ребенка. Выйти на след школьника полицейским не удалось, поэтому Следственный комитет возбудил уголовное дело.

5 февраля тело мальчика со следами ножевых ранений было обнаружено в лесу под снегом.

По данным Life, следователи уже установили подозреваемых в преступлении: ими оказались двое подростков в возрасте 11 и 12 лет. По предварительной версии, мальчики повздорили, между ними завязалась драка. В ходе конфликта один из детей несколько раз ранил потерпевшего ножом в различные части тела, отчего мальчик скончался на месте. Пытаясь скрыть следы преступления, школьники закопали тело убитого в лесу.

«Поскольку подростки не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, в настоящее время решается вопрос о помещении их в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей», — сообщили в СУ СКР по республике Коми.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Соловьева Екатерина

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