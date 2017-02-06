Упавшая с крыши глыба снега проломила череп младенцу в СВАО

На северо-востоке Москвы глыба снега рухнула на коляску с двухмесячным ребенком.

Как передает телеканал «Россия-24», несчастный случай произошел 5 февраля на улице Палехской в Ярославском районе Северо-Восточного административного округа столицы.

Женщина с двухмесячным сыном в коляске направлялась в поликлинику, когда на крыше одного из ближайших домов работники коммунальной службы занимались уборкой снега.

Тяжелая снежная глыба упала на женщину и ребенка, когда они проходили мимо здания. В результате младенец получил серьезные травмы и был госпитализирован. Врачи диагностировали у малыша перелом черепа, сейчас он находится в реанимации.

Как сообщил телеканал, расчищавшие крышу дворники уже задержаны полицией и дают показания. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованием безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).