Происшествия
Источник: АГН "Москва"
09:48, 06 Февраля 2017 Версия для печати

"Тойоту" за 4,5 млн угнали со стоянки на западе Москвы

Неизвестные украли автомобиль Toyota Land Cruiser 200 с неохраняемой стоянки на Новорижском шоссе.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» 6 февраля со ссылкой на ГУ МВД по Москве, с неохраняемой стоянки на 22 км Новорижского шоссе угнали автомобиль. Сообщение об угоне поступило в полицию накануне.

«Прибывшие на место сотрудники выяснили, что неизвестный украл автомобиль Toyota Land Cruiser 200 с неохраняемой стоянки. Ущерб составил около 4,5 млн руб», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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Карпухина Мария

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