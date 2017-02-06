Происшествия
Источник: Life
15:58, 06 Февраля 2017 Версия для печати

Пьяного убийцу хозяина клиники и его экс-пассию задержали в ЗАО

В причастности к убийству владельца частной клиники в ЗАО заподозрили его бывшую сожительницу.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, 5 февраля в районе Фили-Давыдково ЗАО Москвы было найдено тело 58-летнего бизнесмена, который является владельцем частной клиники. Двое неизвестных мужчин избили его до смерти и скрылись.

Как сообщает веб-портал Life со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по Москве, в убийстве бизнесмена Андрея Истомина полиция подозревает 34-летнего жителя Москвы. В настоящее время подозреваемый задержан и дает показания. В момент задержания мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По данным Life, в нападении на Истомина также принимала участие его бывшая любовница: пока двое мужчин избивали потерпевшего, она следила, чтобы никто из прохожих не увидел, как совершается преступление.

Life также отмечает, что злоумышленники нанесли Истомину 11 ударов палкой, в результате чего тот скончался на месте.

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