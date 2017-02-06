Происшествия
Источник: Агентство городских новостей "Москва"
07:25, 06 Февраля 2017 Версия для печати

Пожарный погиб, спасая детей из горящей квартиры в ЮАО

Во время тушения пожара в жилом доме на юге Москвы погиб сотрудник пожарной охраны.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», в ночь на 6 февраля произошел пожар в квартире на четвертом этаже 17-этажного жилого дома №39, корпус 2, по улице Шипиловской в районе Зябликово ЮАО. В пресс-службе столичного управления МЧС сообщили, что в ходе ликвидации возгорания погиб один из спасателей.

«В ходе тушения пожара произошёл выброс пламени. Героически погиб сотрудник пожарно-спасательного отряда», — заявили в ведомстве.

По данным агентства, больше в результате ЧП никто не пострадал, спасателям удалось спасти из огня четырех жильцов дома, среди них двое детей.

В ликвидации пожара принимали участие 11 подразделений (40 человек). Житель близлежащих квартир были эвакуированы. С выше расположенных квартир проводилась частичная эвакуация.

В 05:16 МЧС сообщило о ликвидации пожара. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров.

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