Происшествия
15:34, 06 Февраля 2017 Версия для печати

Пострадавшего водителя с места ДТП в САО эвакуировал вертолет

В результате столкновения автобуса с грузовиков на севере Москвы пострадали два человека.

Как рассказали РИА «Новости» в Московском авиационном центра (МАЦ), ДТП произошло в районе дома №40 по Дмитровскому шоссу в Тимирязевском районе САО столицы. В результате аварии с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля «Газель» пострадали оба водителя транспортных средств.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД, в автобусе в момент аварии не было пассажиров.

Один из пострадавших водителей был эвакуирован с места ЧП санитарным вертолетом МАЦ, 41-летнего мужчину доставили в НИИ имени Склифосовского. Также в ДТП пострадал еще один человек.

На месте происшествия работают инспекторы ДПС, причины инцидента устанавливаются.

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