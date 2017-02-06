Происшествия
Источник: Life
16:38, 06 Февраля 2017 Версия для печати

Подросток убила девочку в детском доме под Нижним Новгородом

7-летнюю девочку нашли задушенной в социально-реабилитационном центре «Пеликан» в Нижегородской области.

Как сообщает Life 6 февраля со ссылкой на свои источники, в одном из домов в Княгининском районе Нижегородской области нашли труп 7-летней девочки. Убийство произошло в социально-реабилитационном центре «Пеликан».

По данным издания, убийство в ночь с 4 на 5 февраля совершила 15-летняя девочка, находившаяся в центре. Источники Life говорят о том, что она вошла в комнату к 7-летней девочке и задушила ее подушкой.

Сейчас девочка задержана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Карпухина Мария

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