Происшествия
Источник: МВД РФ по Москве
11:59, 06 Февраля 2017 Версия для печати

Обворовавших квартиру в ВАО задержали после погони со стрельбой

Полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в серии квартирных краж в Москве.

Официальный представитель МВД РФ по Москве Ирина Волк 6 февраля сообщила о том, что полицейские задержали троих уроженцев Подмосковья по подозрению в совершении квартирных краж на востоке и юго-востоке Москвы.

По данным полиции, злоумышленники перед задержанием обворовали квартиру на Вешняковской улице.

«Войдя в подъезд многоэтажного дома, они взломали входную дверь квартиры, откуда похитили имущество на сумму свыше 80 тыс рублей. Затем подозреваемые на автомобиле попытались скрыться с места преступления», — сказала Волк.

Она отметила, что во время погони полицейским пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух.

Также она добавила, что двое из задержанных имеют судимость. В автомобиле злоумышленников были обнаружены похищенные из квартиры вещи.

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Карпухина Мария

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