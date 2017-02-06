Умершая в лесу москвичка два дня пила пиво и антидепрессанты

Пропавшая москвичка Наталья Меламед прожила в лесу два дня и умерла от передозировки лекарствами.

Напомним, Sobesednik.ru сообщал о том, что тело жительницы СЗАО Натальи Меламед, пропавшей 23 января, было обнаружено в лесопарке Красногорска Московской области. Спасателям удалось разыскать погибшую благодаря сигналу ее мобильного телефона.

Как сообщает портал Life, экспертиза показала, что Наталья Меламед скончалась в ночь на 25 января. Тело девушки спасатели обнаружили в лесу спустя неделю после ее смерти. Таким образом, пропавшая москвичка провела в лесу двое суток прежде, чем скончалась.

По данным Life, рядом с телом Натальи были также обнаружены бутылки из-под пива, бутылка из-под воды и две банки с амитриптилином. В желудке девушки эксперты обнаружили большую дозу этих антидепрессантов – более 10 таблеток. Дальнейшая экспертиза покажет, в какое время и в каком количестве погибшая приняла лекарства и стало ли это причиной ее смерти. Как сообщалось ранее, девушка страдала от затяжной депрессии и проходила курс лечения.