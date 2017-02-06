Происшествия
Источник: РИА "Новости"
16:10, 06 Февраля 2017 Версия для печати

На Урале пожарный поджег дом матери должника и сам его тушил

В Курганской области возбудили дело против пожарного, который поджег дом матери должника и приехал его тушить.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Курганской области, уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника муниципального пожарного поста. По данным агентства, 24-летний пожарный обвиняется в том, что намеренно поджег дом местной жительницы.

На преступление молодой человек решился, чтобы помочь приятелю. Знакомый попросил его помочь разобраться с должником, который никак не мог вернуть одолженные деньги.

По данным следствия, вечером 11 декабря 2016 года обвиняемый незаконным путем проник в дом матери должника и поджег его с помощью зажигалки.

«Убедившись, что … произошло воспламенение указанного строения, с места преступления скрылся», — сообщили в прокуратуре.

Вспыхнувший пожар полностью уничтожил постройку и все находившееся в ней имущество. Общая сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей.

Однако через некоторое время преступник вновь вернулся к горящему дому – на этот раз для того, чтобы потушить пожар.

Материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в Кетовский районный суд. В качестве меры пресечения пожарному избрана подписка о невыезде.

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