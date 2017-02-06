Происшествия
Источник: Росбалт
12:55, 06 Февраля 2017 Версия для печати

Мужчина зарезал знакомого во время пьяной ссоры в ЮАО

34-летнего мужчину подозревают в убийстве своего знакомого во время ссоры после застолья.

Как сообщает «Росбалт» 6 февраля со ссылкой на ГСУ СКР по Москве, 34-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве знакомого на юге столицы.

По данным следствия, инцидент произошел 4 февраля в одном из домой на Чертановской улице. Подозреваемый вместе с погибшим 1995 года рождения распивали спиртные напитки, после чего между мужчинами произошла ссора.

Труп погибшего нашли в квартире с колото-резаными ранами.

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Карпухина Мария

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