Мужчина зарезал знакомого во время пьяной ссоры в ЮАО

34-летнего мужчину подозревают в убийстве своего знакомого во время ссоры после застолья.

Как сообщает «Росбалт» 6 февраля со ссылкой на ГСУ СКР по Москве, 34-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве знакомого на юге столицы.

По данным следствия, инцидент произошел 4 февраля в одном из домой на Чертановской улице. Подозреваемый вместе с погибшим 1995 года рождения распивали спиртные напитки, после чего между мужчинами произошла ссора.

Труп погибшего нашли в квартире с колото-резаными ранами.

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.