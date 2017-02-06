Электричка сбила пару при попытке пересечь пути в центре Москвы

В центре Москвы электропоезд сбил мужчину и женщину, переходивших пути в неположенном месте.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Управление на транспорте МВД РФ по ЦФО, трагедия произошла 5 февраля около 21:30 в районе станции «Каланчевская» Курского направления Московской железной дороги.

По данным пресс-службы управления, скорый поезд Владикавказ – Санкт-Петербург травмировал мужчину и женщину, когда те пытались пересечь железную дорогу.

«Мужчина пытался забраться на платформу, а женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте перед близко идущим поездом. Оба пострадавших от полученных травм скончались на месте происшествия», – сообщили в ведомстве.

Личности погибших в данный момент устанавливаются, на место ЧП выехала выехала следственно-оперативная группа.

По факту инцидента организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.