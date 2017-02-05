Вертолет забрал пострадавших с места аварии в Новой Москве

В аварии с пассажирским автобусом и грузовиком в Новой Москве пострадали пять человек.

Как сообщил телеканал Russia Today, 5 февраля на Калужском шоссе в районе села Былово в ТАО столицы столкнулись грузовик и автобус. Травмы получили пять человек, включая водителя автобуса. На момент происшествия он вез в салоне пять человек.

Все пострадавшие госпитализированы. Двоих забрал медицинский вертолет. По последним данным, ДТП парализовало движение по двум полосам дороги.

Сейчас все детали происшествия уточняются.