Ударом дерева убило 22-летнего прохожего в Подмосковье

22-летний прохожий погиб в результате несчастного случая с упавшим деревом в Балашихе.

Ранее Sobesednik.ru писал, что сброшенный с крыши в Москве снег упал на коляску с маленьким ребенком и травмировал младенца.

Как пишет портал Life, вечером 4 февраля на улице 2-я Качалинская сторожка в подмосковном городе Балашиха от сильного порыва ветра упало дерево. В этот момент рядом с деревом находился молодой человек. Прохожий от полученных при падении на него дерева травм погиб.

Сейчас обстоятельства инцидента уточняются.