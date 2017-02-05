Происшествия
Источник: Life
08:41, 05 Февраля 2017 Версия для печати

Ударом дерева убило 22-летнего прохожего в Подмосковье

22-летний прохожий погиб в результате несчастного случая с упавшим деревом в Балашихе.

Ранее Sobesednik.ru писал, что сброшенный с крыши в Москве снег упал на коляску с маленьким ребенком и травмировал младенца.

Как пишет портал Life, вечером 4 февраля на улице 2-я Качалинская сторожка в подмосковном городе Балашиха от сильного порыва ветра упало дерево. В этот момент рядом с деревом находился молодой человек. Прохожий от полученных при падении на него дерева травм погиб.

Сейчас обстоятельства инцидента уточняются.

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Цыганкова Валерия

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